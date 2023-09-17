الألغام الأرضية.. مشكلة جديدة تفاقم معاناة الناجين من فيضانات ليبيا
يكابد ليبيون جرفت الفيضانات منازلهم في مدينة درنة شرق البلاد ظروفا بالغة الصعوبة للعيش، بعدما وجدوا أنفسهم محاصرين بين مطرقة البقاء في المدينة مع نقص المياه العذبة وسندان الفرار منها عبر مناطق جرفت الفيضانات ألغاما أرضية إليها.
وتثار مخاوف من أن يكون آلاف الأشخاص لقوا حتفهم بعد انهيار سدين في مدينة درنة في العاشر من سبتمبر أيلول الجاري، عقب انهيار مبان سكنية كانت تصطف على جانبي مجرى نهر عادة ما يكون جافا بينما كان الناس نياما.
وجرفت المياه جثثا كثيرة في اتجاه البحر، حيث تقول الأمم المتحدة إن أكثر من ألف شخص دفنوا في مقابر جماعية.
وخفت حدة مشاهد الدمار مع إزالة أكوام الركام ووضعها على جوانب طرق خالية ورفع كميات من المعادن المتشابكة بعضها أجزاء من حطام سيارات، لكن في الوقت نفسه شوهد ليبيون وهم يفترشون الأرض بعدما وجدوا أنفسهم بلا مأوى.
ويعبر ناجون من فيضانات درنة، عن رغبتهم في البقاء في مناطقهم، على أمل إعادة البناء وتنظيف المنطقة، للبحث عن مفقودين.
وجرفت المياه مناطق بأكملها في درنة، التي يقدر عدد سكانها بنحو 120 ألف نسمة على الأقل، أو غطتها بالوحل، فيما أكدت وسائل إعلام رسمية أن ما لا يقل عن 891 بناية دُمرت في المدينة، في حين قال رئيس البلدية إن 20 ألف شخص ربما يكونون قد لقوا حتفهم جراء هذه الكارثة.
وقال أحد سكان المنطقة، إن "الناس في حيرة بشأن ما يجب عليهم فعله بعد ذلك، مضيفا: "ما زلنا لا نعرف أي شيء.. نسمع شائعات، البعض يحاول طمأنتنا والبعض الآخر يقول إما أن تغادروا المدينة أو تبقوا هنا. ليس لدينا مياه ولا موارد".
وذكر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن السلطات الليبية اكتشفت إصابة 55 طفلا على الأقل بالتسمم بسبب شرب مياه ملوثة في درنة، حيث يعيش المشردون في ملاجئ مؤقتة أو مدارس أو يكتظون في منازل أقاربهم أو أصدقائهم.
وأضاف التقرير أن مياه الفيضانات نقلت الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر التي خلفها الصراع على مدار السنوات الماضية، مما يشكل خطرا إضافيا على آلاف النازحين المتنقلين.
تضارب في عدد القتلى
وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 11300 شخص لقوا حتفهم فيما لا يزال أكثر من عشرة آلاف في عداد المفقودين في درنة بعد أن اجتاحت العاصفة دانيال، التي جاءت عبر البحر المتوسط، المدينة ومناطق سكنية ساحلية أخرى.
وقال الدكتور أسامة الفاخري، مدير مكتب وزير الصحة في حكومة الشرق: "عدد القتلى حتى الآن 3252، وجميعهم دفنوا"، لافتا إلى أن 86 جثة انتُشلت من تحت الأنقاض وأن عمليات الإغاثة مستمرة.
وقال الفاخري: "لا يوجد رقم محدد بخصوص المفقودين لأن هناك عائلات بأكملها لقيت حتفها ولم يأت أحد للإبلاغ عنها، إضافة إلى أن هناك ازدواجية في التسجيل في المستشفيات المختلفة".
وسبق أن تحدث مسؤولون ليبيون آخرون عن مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص، فيما قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 40 ألف شخص شُردوا، محذرا من أن هذا الرقم من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير بسبب صعوبة الوصول للمناطق الأكثر تضررا مثل درنة، حيث شُرد ما لا يقل عن 30 ألف شخص.
وأرسلت منظمات إغاثة دولية مساعدات طارئة جوا كما قدمت بعض الدول إمدادات ومساعدات أخرى، لكن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قال إن هناك حاجة إلى المزيد.
وقال محمد شاهين، أحد المشرفين على مبادرات أهلية، "ترك الناس منازلهم بدون أي شيء، لم يكن لديهم وقت حتى لأخذ ملابسهم الداخلية".
وقال متطوع آخر، يدعى عبد النبي، إن الفريق جاء من مدينة العجيلات على بعد نحو 1200 كيلومتر في غرب ليبيا، الذي دخل في صراع متقطع مع الشرق منذ أكثر من عقد.