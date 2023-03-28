"السلطة" تحمّل إسرائيل تداعيات رفع التوتر والتصعيد

حمّلت السلطة الوطنية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الجانب الإسرائيلي، تداعيات السياسات الساعية إلى رفع التوتر والتصعيد والمواجهة إلى جانب جرائم المستوطنين المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الثلاثاء، سادس أيام شهر رمضان المبارك، هو "تحدٍ سافر واستفزاز"، وهو عمل "مدان ومرفوض".

وأضاف أبو ردينة، أن "استمرار الاحتلال في القيام بمثل هذه الخطوات التصعيدية، بالإضافة إلى تصاعد جرائم المستوطنين ضد أبناء شعبنا تحت حماية جيش الاحتلال لن تؤدي إلى تحقيق هدوء أو استقرار".

وأكد أن الأمر يستدعي تدخلًا من القوى الإقليمية والدولية الساعية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار ومنع التصعيد، وخاصة الإدارة الأمريكية، نتيجة صمتها على هذه السياسات الخطرة، وتداعياتها الإقليمية، والدولية.