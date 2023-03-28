"السلطة" تحمّل إسرائيل تداعيات رفع التوتر والتصعيد
حمّلت السلطة الوطنية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الجانب الإسرائيلي، تداعيات السياسات الساعية إلى رفع التوتر والتصعيد والمواجهة إلى جانب جرائم المستوطنين المتواصلة بحق الفلسطينيين.
وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الثلاثاء، سادس أيام شهر رمضان المبارك، هو "تحدٍ سافر واستفزاز"، وهو عمل "مدان ومرفوض".
وأضاف أبو ردينة، أن "استمرار الاحتلال في القيام بمثل هذه الخطوات التصعيدية، بالإضافة إلى تصاعد جرائم المستوطنين ضد أبناء شعبنا تحت حماية جيش الاحتلال لن تؤدي إلى تحقيق هدوء أو استقرار".
وأكد أن الأمر يستدعي تدخلًا من القوى الإقليمية والدولية الساعية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار ومنع التصعيد، وخاصة الإدارة الأمريكية، نتيجة صمتها على هذه السياسات الخطرة، وتداعياتها الإقليمية، والدولية.
في ذات الإطار، أطلع روحي فتوح رئيس المجلس الوطني السفير المصري لدى فلسطين إيهاب سليمان، على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية.
ووضع فتوح السفير المصري، خلال اللقاء الذي عُقد بمدينة رام الله، في صورة التصعيد المستمر من قوات الاحتلال والمستوطنين والاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى ومعاناة الأسرى في سجون الاحتلال.
وواصل عشرات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى لليوم السادس على التوالي، تحت حماية مشددة من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية التي انتشرت في باحات المسجد بشكل كبير.
واقتحم عضو الكنيست السابق المتطرف أيهودا غليك، المسجد الاقصى، وقام بتنفيذ جولات استفزازية وأدى برفقة المستوطنين طقوسًا تلمودية في باحاته.