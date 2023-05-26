العراق يدين تعرض سفارته في سويسرا لاعتداء ويطالب بكشف هوية الجناة
أعربت السلطات العراقية عن إدانتها الشديدة لتعرض مبنى سفارة العراق لدى سويسرا لاعتداء وتخريب من قبل مجهولين تمكنوا من اقتحام مقر السفارة، في حادثة غير مسبوقة في ذلك البلد.
وأدانت وزارة الخارجية العراقية اليوم الجمعة، الاعتداء على مبنى سفارة بغداد في بيرن، داعيةً الجانب السويسري لاتخاذ الإجراءات التحقيقية اللازمة للكشف عن هوية الفاعلين.
وقالت الوزارة في بيان، إن "وزارة الخارجية تعرب عن إدانتها واستنكارها الاعتداء غير المسبوق، الذي تعرض له مبنى سفارة جمهورية العراق في بيرن من قبل مجهولين تمكنوا من اقتحام المبنى بشكل عدائي".
وأوضح البيان أن عملية الاقتحام تسببت بإلحاق الرعب بين صفوف موظفي السفارة والمواطنين الذين كانوا يتواجدون داخل المبنى لأغراض متابعة شؤونهم القنصلية".
وأضاف البيان: "نجدد إدانتنا هذا الفعل وكافة أشكال العنف والتخريب التي تطال البعثات الدبلوماسية، لاسيما تلك التي تستهدف أمنها وحرمتها، وندعو الجانب السويسري الصديق لاتخاذ الإجراءات التحقيقية اللازمة، للكشف عن هُويةِ الفاعلين وتوضيح ملابسات هذا العمل".
وتابعت الوزارة في بيانها أنها تؤكد على "ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لاسيما اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية".
واختتمت وزارة الخارجية العراقية بتقديم "شكرها للسلطات السويسرية لتدخلها الفوري وإسراعها في احتواء الموقف وإعادة الأمن والاستقرار في البعثة العراقية ومحيطها".