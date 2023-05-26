العراق يدين تعرض سفارته في سويسرا لاعتداء ويطالب بكشف هوية الجناة

أعربت السلطات العراقية عن إدانتها الشديدة لتعرض مبنى سفارة العراق لدى سويسرا لاعتداء وتخريب من قبل مجهولين تمكنوا من اقتحام مقر السفارة، في حادثة غير مسبوقة في ذلك البلد.

وأدانت وزارة الخارجية العراقية اليوم الجمعة، الاعتداء على مبنى سفارة بغداد في بيرن، داعيةً الجانب السويسري لاتخاذ الإجراءات التحقيقية اللازمة للكشف عن هوية الفاعلين.