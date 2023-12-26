بعد رفض المقترح المصري.. ما البدائل الممكنة لوقف إطلاق النار بغزة؟

ويأتي ذلك، في إطار الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب في قطاع غزة، إذ زار وفدان منفصلان من حماس والجهاد مصر، لبحث وقف إطلاق النار بغزة، فيما لم يُثمر أيٌّ من الجهود في تحقيق ذلك حتى اللحظة.

وحسب تقارير دولية، فإن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حدد ثلاثة شروط للسلام مع غزة، أولها تدمير حركة حماس، والثاني نزع السلاح من القطاع، والثالث التخلي عن التوجهات الراديكالية التي زعم أنها استشرت بالمجتمع الفلسطيني".

الصفقة الشاملة

ويرى المختص في الشأن الإسرائيلي، حاتم أبو زايدة، أنه "لا يمكن وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلا عبر صفقة شاملة بين إسرائيل وحركة حماس"، مشددًا على ضرورة وجود السلطة الفلسطينية وأطراف دولية وإقليمية بالصفقة.

وأوضح أبو زايدة، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الصفقة الشاملة بين الجانبين لا يمكن أن تتحقق دون موافقة جميع الأطراف سواء في غزة أو خارجها، علاوة على أنها بحاجة لضمانات أمريكية لإسرائيل وإقليمية لحماس".

وأضاف: "هذه الصفقة ربما تبدو في الوقت الحالي بعيدة المنال ولا يمكن التوصل إليها، خاصة وأن المقترحات المقدمة لا تحظى بقبول جميع الأطراف، وأن كلًّا منهم يحاول فرض شروطه ومطالبه على الآخر".