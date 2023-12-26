بعد رفض المقترح المصري.. ما البدائل الممكنة لوقف إطلاق النار بغزة؟
تباينت الآراء السياسية بشأن البدائل الممكنة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من ثمانين يومًا، خاصة بعد رفض حركتي حماس والجهاد الإسلامي المقترح المصري بهذا الشأن.
ورفضت الحركتان، عرضًا مصريًّا بالتخلي عن السيطرة على غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار، إذ تضمَّن المقترح تعهدًا بعدم ملاحقة إسرائيل لقادة الحركتين وإجراء انتخابات بالقطاع.
ويأتي ذلك، في إطار الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب في قطاع غزة، إذ زار وفدان منفصلان من حماس والجهاد مصر، لبحث وقف إطلاق النار بغزة، فيما لم يُثمر أيٌّ من الجهود في تحقيق ذلك حتى اللحظة.
وحسب تقارير دولية، فإن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حدد ثلاثة شروط للسلام مع غزة، أولها تدمير حركة حماس، والثاني نزع السلاح من القطاع، والثالث التخلي عن التوجهات الراديكالية التي زعم أنها استشرت بالمجتمع الفلسطيني".
الصفقة الشاملة
ويرى المختص في الشأن الإسرائيلي، حاتم أبو زايدة، أنه "لا يمكن وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلا عبر صفقة شاملة بين إسرائيل وحركة حماس"، مشددًا على ضرورة وجود السلطة الفلسطينية وأطراف دولية وإقليمية بالصفقة.
وأوضح أبو زايدة، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الصفقة الشاملة بين الجانبين لا يمكن أن تتحقق دون موافقة جميع الأطراف سواء في غزة أو خارجها، علاوة على أنها بحاجة لضمانات أمريكية لإسرائيل وإقليمية لحماس".
وأضاف: "هذه الصفقة ربما تبدو في الوقت الحالي بعيدة المنال ولا يمكن التوصل إليها، خاصة وأن المقترحات المقدمة لا تحظى بقبول جميع الأطراف، وأن كلًّا منهم يحاول فرض شروطه ومطالبه على الآخر".
وأشار أبو زايدة إلى أنه "لا يمكن وقف إطلاق النار بغزة دون صفقة شاملة واضحة المعالم تضمن لإسرائيل الهدوء مع جبهة غزة لسنوات طويلة، وتؤمن الإفراج عن المحتجزين والأسرى لدى الفصائل الفلسطينية".
وتابع: "في المقابل هذه الصفقة يجب أن تضمن لحماس استمرار حكمها لغزة وإعادة إعمار ما دمرته الحرب والإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى في السجون الإسرائيلية"، مشددًا على أن صفقة الكل مقابل الكل غير قابلة للتحقيق.
واستكمل: "وقف إطلاق النار في غزة لا يزال بحاجة لمزيد من الوقت من أجل بلورته، والوسطاء الدوليون والإقليميون لم ينجحوا حتى اللحظة في التوصل لصيغة اتفاق تمثل حلًّا وسطًا لجميع الأطراف"، متابعًا: "ربما أمامنا أسابيع أخرى من القتال".
خيارات محدودة
ويرى المحلل السياسي، طلال عوكل، أن "الخيارات محدودة من أجل وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل"، مؤكدًا أن وقف الحرب بالوقت الحالي ربما يكون بعيد المنال خاصة مع تشدد مواقف جميع الأطراف.
وأوضح عوكل، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "هناك ثلاثة سيناريوهات لوقف الحرب في غزة، الأول وقف أحادي الجانب من قبل إسرائيل، يتبعه التزام فلسطيني بالأمر ذاته دون التوافق على أيّ بنود تتعلق بمستقبل القطاع".
وأضاف: "هذا السيناريو يعني استمرار حالة الحرب بين الفصائل المسلحة وإسرائيل، خاصة وأن الأخيرة لن تسحب قواتها من المناطق التي تريد عزلها عن القطاع لإنشاء المنطقة العازلة فيها"، لافتًا إلى أن ذلك ينقل الوضع لـ"حرب الاستنزاف".
وأشار المحلل السياسي إلى أن "الخيار الثاني يتمثل في الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين يقضي باستئناف مفاوضات التهدئة بوساطة دولية وإقليمية بمدة زمنية محددة، يتم خلالها التوصل لاتفاق نهائي وينفذ بشكل تدريجي".
وتابع عوكل: "هذا السيناريو يعني إنهاءً مؤقتًا لحالة الحرب ولكنه بتقديري سيُبقي القوات البرية الإسرائيلية في مناطق محددة من القطاع لحين التوصل لاتفاق نهائي"، لافتًا إلى أن فشل التوصل لاتفاق يعني استئناف القتال مجددًا بغزة.
واستكمل: "سيُبقي ذلك غزة وإسرائيل في حالة تأهب؛ لكن الاتفاق سيكون مبنيًّا بشكل أساس على مراحل وبشكلٍ تدريجي، ويحتاج إلى ضمانات أمريكية وإقليمية لكلا الطرفين"، مؤكدًا أن نجاح هذا السيناريو مرتبط بالالتزام بجميع البنود.
وحسب عوكل، فإن "السيناريو الثالث يتمثل في إحداث اختراق كبير بالمفاوضات التي يديرها الوسطاء، والإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار يبدأ بهدنة إنسانية بين الجانبين يتم خلالها تنفيذ بعض بنود الاتفاق كبادرة حسن نية".
وزاد: "بتقديري قد يكون هذا الخيار هو الأنسب لجميع الأطراف؛ ولكن نجاحه يبقى مرهونًا بإمكانية التوصل لاتفاق يمثل حلاً وسطًا"، مشيرًا إلى أن تشدد أطراف النزاع بمطالبهم يحول دون تحقيق مثل هذا السيناريو.