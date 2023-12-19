الصليب الأحمر: أزمة غزة تمثل "فشلا أخلاقيا" للمجتمع الدولي

قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، الثلاثاء، إن الصراع في غزة يمثل "فشلا أخلاقيا" للمجتمع الدولي، وحثت جميع الأطراف على التوصل إلى اتفاق جديد لوقف القتال.

وأضافت سبولياريتش للصحفيين في جنيف بعد زيارات إلى غزة وإسرائيل، "لقد تحدثت عن الفشل الأخلاقي؛ لأن كل يوم يستمر فيه هذا الأمر هو يوم آخر لم يثبت فيه المجتمع الدولي قدرته على إنهاء هذه المستويات المرتفعة من المعاناة، وسيكون لذلك تأثير على الأجيال ليس فقط في غزة".