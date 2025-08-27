إعلام عبري: 6 غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية بريف دمشق

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية بأن غارات إسرائيلية استهدفت "نقاطًا عسكرية" تابعة لوزارة الدفاع السورية في منطقة الكسوة بريف دمشق، مساء اليوم الأربعاء.

‎ثمان غارات حتى الآن من قِبَل طيران حربي تابع للاحتلال الاسرائيلي في ريف دمشق الغربي تطال الكسوة وجبل المانع ‎🔔لمتابعة... Posted by ‎الصحفي أيمن الحداد‎ on Wednesday, August 27, 2025

وقالت الصحيفة العبرية إنه تم تنفيذ ست غارات إلى حد الساعة.

بدوره، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مساء اليوم مواقع عسكرية في جبل المانع قرب بلدة الحرجلة في ريف دمشق الجنوبي.

ولفت المرصد إلى أن الغارات استهدفت المواقع تزامنا مع تحليق مروحي إسرائيلي في أجواء منطقة دير علي، وهي قرية درزية تقع جنوبي العاصمة.

وأشار إلى أنه لم ترد أي معلومات بشأن وقوع خسائر بشرية أو مادية.