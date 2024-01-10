ميليشيا حزب الله تنفي تعرض مسؤول وحدة المسيّرات للاغتيال

نفت ميليشيا حزب الله في لبنان اغتيال مسؤول وحدة المسيرات لديها في هجوم إسرائيلي، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن ذلك.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أعلن في حسابه عبر "إكس" إن "جيش الدفاع بواسطة طائرة مسيرة بتصفية المدعو علي حسين برجي قائد منطقة جنوب لبنان في الوحدة الجوية لحزب الله".

وأصدرت الميليشيا بياناً جاء فيه: "العلاقات الإعلامية في حزب الله تنفي ادعاءات العدو باغتيال من أسماه تارة مسؤول وحدة المسيرات في حزب الله أو مسؤول القوة الجوية تارة أخرى نفياً قاطعاً".

وأضاف البيان: "هذا الادعاء الكاذب الذي لاصحة له على الإطلاق وتؤكد أن الأخ المجاهد مسؤول وحدة المسيرات لم يتعرض بتاتاً إلى أي محاولة اغتيال".

ورداً على ذلك البيان، عاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للتأكيد على ما جاء به سابقاً، وقال: "تحدثنا بوضوح عن تصفية المدعو علي حسين برجي قائد منطقة جنوب لبنان في الوحدة الجوية لحزب الله ولا أي شخصية أخرى".