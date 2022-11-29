الرئيس الإيراني: زيارة رئيس الوزراء العراقي لطهران نقطة تحول
اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، إن زيارة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى طهران تعتبر نقطة تحول في العلاقات الثنائية.
وقال رئيسي خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع السوداني، إن "الزيارة إلى طهران ستساعد في حل المشاكل العالقة بين البلدين".
وأضاف "لاشك أنها خطوة كبيرة ستساعد كثيرًا في تعزيز العلاقات وتنفيذ التوافقات السابقة بين البلدين لا سيما صادرات الكهرباء والغاز للعراق".
ورأى أن "مكانة العراق مهمة في إرساء الاستقرار بالمنطقة"، مشيرًا إلى أن "العلاقة بين العراق وإيران تاريخية".
وأوضح "نعمل مع العراق لمكافحة المجاميع الإرهابية والتصدي لأي عمل يهدد الأمن في البلدين"، في إشارة إلى المعارضين الإيرانيين الأكراد الذين يتمركزون في إقليم كردستان شمال العراق.
ولفت إلى أن "حضور القوات الأجنبية في المنطقة يزيد من مخاطر الأمن فيها".
السوداني: لن نسمح باستخدام أراضينا لتهديد إيران
من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي، إن "زيارته لطهران جاءت بناء على دعوة رسمية لبحث العلاقات الثنائية"، مؤكدًا أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه لتهديد أمن إيران.
وأضاف السوداني "سنبحث العلاقات في جميع المجالات والأوضاع بالمنطقة"، مشيرًا إلى أن "العراق لا ينسى دعم طهران له منذ 2003 والحرب ضد عصابات داعش الإرهابية".
وشدد على أن الزيارات واللقاءات ضرورية للدفع بتفعيل الأنشطة في جميع المجالات بين إيران والعراق، معتبرًا أن "الملف الاقتصادي يحظى بأهمية كبيرة لدى الحكومة، ونثمن موقف إيران بدعم العراق بإمدادات الغاز".
ووصل السوداني، صباح اليوم، إلى طهران في أول زيارة له إلى إيران في ثالث محطة خارجية لدولة مجاورة بعد زيارته الأردن والكويت.
وقال التلفزيون الإيراني، إن "وزير الاقتصاد والشؤون المالية إحسان خاندوزي، كان في استقبال السوداني، والوفد المرافق له في مطار مهر آباد لحظة الوصول لإيران".
ويرافق السوداني، في زيارته، فؤاد حسين، وزير خارجية العراق وقاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي.
وأفادت مواقع إخبارية إيرانية مساء الإثنين، أن السوداني، سيلتقي المرشد الإيراني علي خامنئي، بالإضافة إلى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، جرى اختيار السوداني، لتولي منصب رئيس الوزراء العراقي بعد تعثر تشكيل الحكومة لقرابة العام، وهو مرشح الإطار التنسيقي الشيعي المدعوم من إيران.