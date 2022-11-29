الرئيس الإيراني: زيارة رئيس الوزراء العراقي لطهران نقطة تحول

اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، إن زيارة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى طهران تعتبر نقطة تحول في العلاقات الثنائية.

وقال رئيسي خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع السوداني، إن "الزيارة إلى طهران ستساعد في حل المشاكل العالقة بين البلدين".

وأضاف "لاشك أنها خطوة كبيرة ستساعد كثيرًا في تعزيز العلاقات وتنفيذ التوافقات السابقة بين البلدين لا سيما صادرات الكهرباء والغاز للعراق".