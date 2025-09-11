لأسباب مجهولة.. انقطاع شبكة الإنترنت في السويداء السورية

تشهد محافظة السويداء السورية، منذ صباح اليوم الخميس، انقطاعًا عامًا في شبكة الإنترنت الأرضي "ADSL"، وفق منشور لموقع السويداء 24 الإخباري على "فيسبوك".

وقال الموقع إن السكان في مختلف مناطق المحافظة يواجهون صعوبة في الوصول إلى الشبكة، دون توفر معلومات عن سبب الانقطاع الذي أصبح يتكرر في الآونة الأخيرة.

أخبار ذات علاقة لليوم الرابع.. انقطاع الكهرباء يفاقم الأزمة في السويداء

وتشهد السويداء تحولات دراماتيكية، قد تغيّر شكل القيادة العسكرية والاجتماعية في المنطقة بشكل جذري.

وفي يوليو/ تموز الماضي، قالت وزارة الاتصالات السورية، إن انقطاع الاتصالات والإنترنت في محافظة السويداء جنوبي البلاد ناتج عن صعوبات تقنية، ونفاد الوقود اللازم لتشغيل التجهيزات الفنية.

وأضافت الوزارة، في بيان أوردته وسائل إعلام محلية، أن "مجموعات خارجة عن القانون أعاقت" وصول كميات جديدة من الوقود إلى السويداء، مشيرة إلى أن الخدمات ستظل عرضة للانقطاع مع تعذر إدخال كميات جديدة من الوقود.

وأكدت الوزارة جاهزيتها "للتحرك فورًا لتزويد الأبراج بالوقود حال تأمين مرور آمن لفرقها".