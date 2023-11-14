لم يكن يعاني مشاكل صحية.. وفاة أسير فلسطيني في سجن إسرائيلي
قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية الثلاثاء، إن أسيرا فلسطينيا توفي في سجن إسرائيلي، وكان معتقلا منذ شباط/فبراير الماضي دون محاكمة.
وأضافت المؤسسات في بيان مشترك لها "أن شهيد سجن (مجدو) الذي ارتقى يوم أمس هو الأسير عبد الرحمن أحمد محمد مرعي (33 عاما) من بلدة قراوة بني حسان قضاء سلفيت".
وتابعت في بيانها أن مرعي "معتقل منذ 25 فبراير ولم يكن يعاني قبل اعتقاله من أي مشاكل صحية، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء أكبرهم يبلغ من العمر 11 عاما، وأصغرهم يبلغ من العمر 4 سنوات".
وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية في بيان، إن "مرعي شعر بالإعياء وتم نقله إلى عيادة السجن حيث أعلنت وفاته".
وأضافت أنه "كما في كل الحالات المماثلة سيتم إجراء تحقيق في ظروف وفاته".
وقالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن مرعي عضو فيها وحملت إسرائيل مسؤولية وفاته.
وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى وجود حوالي 7 آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية منهم 2570 تم اعتقالهم بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر.