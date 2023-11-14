لم يكن يعاني مشاكل صحية.. وفاة أسير فلسطيني في سجن إسرائيلي

قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية الثلاثاء، إن أسيرا فلسطينيا توفي في سجن إسرائيلي، وكان معتقلا منذ شباط/فبراير الماضي دون محاكمة.

وأضافت المؤسسات في بيان مشترك لها "أن شهيد سجن (مجدو) الذي ارتقى يوم أمس هو الأسير عبد الرحمن أحمد محمد مرعي (33 عاما) من بلدة قراوة بني حسان قضاء سلفيت".

وتابعت في بيانها أن مرعي "معتقل منذ 25 فبراير ولم يكن يعاني قبل اعتقاله من أي مشاكل صحية، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء أكبرهم يبلغ من العمر 11 عاما، وأصغرهم يبلغ من العمر 4 سنوات".