أردوغان: تركيا ترفض خطة "المنطقة العازلة" لغزة

نقلت تقارير عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله، اليوم الأربعاء، إن تركيا ترفُض خططًا لإقامة منطقة عازلة في غزة بعد انتهاء القتال في القطاع، مضيفًا أن مثل هذه الخطة "لا تحترم" الفلسطينيين.

وكانت رويترز قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن إسرائيل أرسلت خططًا بشأن المنطقة العازلة إلى عدة دول عربية وتركيا.

وذكرت قناة "خبر تورك"، ووسائل إعلام أخرى أن أردوغان قال في حديث مع صحفيين على طائرة عائدة من قطر، إن مستقبل غزة بعد الحرب يقرّره الشعب الفلسطيني، وإن إسرائيل يجب أن تعيد الأراضي التي تحتلّها.