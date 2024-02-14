عباس: الوضع لا يحتمل وعلى حماس الإسراع بإنجار الصفقة

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة حماس بسرعة إنجاز صفقة الأسرى، لتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات وقوع كارثة أخرى لا تُحمد عقباها، ولا تقل خطورة عن نكبة عام 1948، على حد وصفه، محملًا "الجميع مسؤولية وضع أي عراقيل من أي جهة كانت لتعطيل الصفقة، لأن الأمور لم تعد تحتمل، وقد آن الأوان لأن يتحمل الجميع المسؤولية".

وجاءت مطالبة الرئيس الفلسطيني وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نتيجة الحرب الشاملة التي تُشن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وقال عباس: "إن على حماس إنجاز صفقة الأسرى؛ لتجنب هجوم الاحتلال على مدينة رفح، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع آلاف الضحايا والمعاناة والتشرد".

وطالب الرئيس الفلسطيني، المجتمع الدولي، بالعمل بجدية على إنجاز صفقة الأسرى بأقصى سرعة.