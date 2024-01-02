تحقيق إسرائيلي مع جندي بشأن قتل معتقل فلسطيني في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق مع جندي يشتبه بأنه أطلق النار على فلسطيني كانت القوات الإسرائيلية تحتجزه في قطاع غزة وأرداه قتيلا.

وقال الجيش في بيان له، إنه جرى إلقاء القبض على "إرهابي"، وفق وصفه، وتوقيفه واستجوابه، مشيرا إلى أنه بعد التحقيق الأولي، تمّ تسليمه للجندي الذي "يُزعم بأنه قام بإطلاق النار عليه؛ ما أدى الى مقتله"، بحسب ما جاء في البيان.