الإمارات تطلق حملة “وصية زايد بأهل اليمن” لدعم أسر الشهداء والجرحى اليمنيين في العيد

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة حملة جديدة تحت شعار “وصية زايد بأهل اليمن” لدعم أسر الشهداء والجرحى اليمنيين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ووفقا لوسائل إعلام محلية فقد وجه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتنفيذ الحملة في مختلف محافظات اليمن لدعم أسر الشهداء والجرحى وذلك بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، أكد رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الذي أصيب نجله الشيخ زايد مؤخرا في اليمن، إن الحملة تأتي ضمن نهج الإمارات الداعم للشعب اليمني وخاصة أسر الشهداء والجرحى.

مضمون الحملة

ووفق وكالة أنباء الإمارات “وام”، تتضمن الحملة توفير احتياجات أسر الشهداء والجرحى من الأضاحي وكسوة العيد وهدايا الأطفال وتوزيع أموال نقدية وأضاحي وقسائم شرائية.. حيث تبدأ عملية التوزيع من الـ 20 من أغسطس الجاري وتستمر حتى ثالث أيام عيد الأضحى في مختلف المحافظات اليمنية.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة بمقرها – أن دولة الإمارات تبذل جهودا كبيرة لتعزيز استجابتها الإنسانية تجاه الأشقاء في اليمن منذ اندلاع الأزمة هناك.

وأشار إلى أن الدولة ومنظماتها الإنسانية وعلى رأسها هيئة الهلال الأحمر قدمت مختلف أشكال الدعم والمساندة للمتأثرين حتى أصبحت الإمارات من أكثر الدول عطاء وسخاء على الساحة اليمنية وتصدت لمسؤولياتها الإنسانية تجاه الأشقاء لتخفيف معاناتهم وتحسين سبل حياتهم وواكبت جميع مراحل الأزمة بالمزيد من المبادرات في مختلف المجالات.

وأوضح أن الهيئة وضعت خطة متكاملة لتوسيع مظلة المستفيدين من الحملة في مختلف المحافظات اليمنية وتنفيذها بالصورة التي تلبي احتياجات اليمنيين وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركاء الحملة في الإمارات واليمن.

وقال إن تداعيات الأزمة في اليمن خلفت واقعا إنسانيا صعبا في جميع مجالات الحياة الضرورية وفاقمت من حجم المعاناة على الساحة اليمنية.

وشدد على أن الإمارات ستبقى دائما تبذل “مساعيها الخيرة” وبرامجها الإنسانية ومشاريعها التنموية لجعل الحياة في اليمن أفضل مما كانت عليه في السابق.

رسالة وتفاعل..

وتفاعل ناشطون يمنيون وإماراتيون مع الحملة، وعبروا عن ذلك بتدشينهم لـ”هشتاغ” حمل وسم “وصية_زايد_بأهل_اليمن”. ونشروا فيديو قديم يظهر من خلاله رئيس الإمارات الراحل الشيخ زايد وهو يتحدث عن دعم بلاده لليمن.

وتداول ناشطون كذلك صورة للشيخ زايد أثناء تواجده في اليمن خلال عام 1986، في دلالة على مواصلة الإمارات لنهج الشيخ زايد بدعم اليمن على الصعيد الإنساني”.

وتحدث فهد عبدالرحمن نائب الأمين العام للهلال الأحمر الإماراتي لصحيفة “البيان” عن الحملة وأهدافها والمساعدات الخارجية الإماراتية في اليمن.

فهد عبدالرحمن نائب الأمين العام للهلال الأحمر يتحدث لـ #البيان عن حملة #وصية_زايد_بأهل_اليمن والمساعدات الخارجية الإمارتية في #اليمن pic.twitter.com/rMJ1y27HQB — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 16, 2017

وكتب أحد الناشطين عبر حسابه على تويتر: “ماهو إلا القليل في حق إخوتنا في اليمن والقادم افضل وأجمل”.

ماهو إلا القليل في حق إخوتنا في #اليمن

والقادم افضل و اجمل بيض الله وجوهكم يأهل الإمارات عمركم تقدموا لكل الشعوب بدون من أو سخرية وهذه تربية زايد رحمه الله رحمة الأبرار #وصية_زايد_بأهل_اليمن — حفيد الأنصار (@Yemen4arab) August 16, 2017 #وصية_زايد_بأهل_اليمن

عيدية #الإمارات لأسر الجرحى و #الشهداء في اليمن — Mohammed Alkendi (@MAlkindi77) August 16, 2017

واعتبر ناشطون أن حملة “وصية زايد بأهل اليمن” تندرج تحت “العيدية” الممنوحة من الإمارات لليمنيين خلال عيد الأضحى المبارك.

وكتب مغرد آخر: “تعلمنا من زايد الخير رحمه الله أن نحب الخير للجميع وأنّ ما نقدمه من خير فهو من عند الله ونحن مجرد أسباب سخرها الله”.

تعلمنا من زايد الخير رحمه الله

أن نحب الخير للجميع

وأنّ ما نقدمه من خير فهو من عند الله ونحن مجرد أسباب سخرها الله #وصية_زايد_بأهل_اليمن pic.twitter.com/LoJAj19Rck — αℓαɪи_яσyαℓ★12 ???????? (@alain_royal) August 16, 2017

ودولة الإمارات واحدة من الدول الرئيسة المشاركة في التحالف العربي الداعم للسلطات الشرعية في اليمن، ضد المتمردين الحوثيين، وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

وأشرف الهلال الأحمر الإماراتي على عشرات العمليات الإغاثية والإنسانية في عدد من المحافظات اليمنية، واستفاد عشرات الآلاف من اليمنيين من تلك الحملات التي تشرف عليها الدولة الخليجية بدعم شعبي واسع.