الجيش اليمني يصد هجومًا عنيفًا لميليشيا الحوثي في “شبوة”

صدّ الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، هجومًا عنيفًا شنه مسلحو ميليشيات الحوثي على موقع “الصفراء” بمحافظة “شبوة” شرق البلاد.

وقال موقع “سبتمبر نت” الناطق باسم الجيش اليمني، إن قواته “كسرت هجومًا للميليشيات الانقلابية على مواقع الجيش الوطني في منطقة الصفراء بمديرية بيحان التابعة لمحافظة شبوة”.

وأضاف أن الجيش “كبد المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد”، دون مزيد من التفاصيل.

ويعتبر الهجوم هو الثاني خلال هذا الأسبوع الذي يشنه الحوثيون على مواقع الجيش اليمني بهدف السيطرة عليها، حيث تمكن الجيش من صد هجوم مماثل ،الأحد الماضي، على نفس الموقع ما أسفر عن مقتل 8 حوثيين و3 من أفراد الجيش.

بدورها قالت قناة “المسيرة” الناطقة باسم “الحوثيين” إن قوات الجماعة “نفذت عملية هجومية” على القوات الحكومية “في التبة الرملية بالصفراء ما أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم”، دون تفاصيل.

ويسيطر الحوثيون على مديريات “عين” و”بيحان” و”عسيلان”، غربي محافظة “شبوة” منذ منتصف العام 2015م، رغم انسحابهم من مدينة “عتق” مركز المحافظة منتصف العام الماضي.