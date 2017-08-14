مقتل 12 مدنيا بانفجار عبوة ناسفة في الضالع جنوب اليمن

المصدر: أ ف ب

قتل 12 مدنيا يمنيا وأُصيب أربعة آخرون بجروح، اليوم الإثنين، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبة كانت تقلهم في محافظة الضالع جنوب البلاد، بحسب ما أفاد به مصدر أمني.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمني يمني قوله إن ما لا يقل عن تسعة مدنيين قُتلوا في انفجار القنبلة، وأصيب ما لا يقل عن أربعة أشخاص آخرين في الانفجار الذي وقع في سوق لبيع القات في مدينة قعطبة في الجزء الشمالي من المحافظة.

وقال مصدر في قوات الحكومة الشرعية إن العبوة كانت تستهدف آلية عسكرية للقوات الحكومية إلا أنها انفجرت بالمركبة المدنية.

وأضاف أن الانفجار وقع لدى مرور المركبة المدنية في أحد شوارع مديرية قعطبة في وسط محافظة الضالع الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.