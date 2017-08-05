انتشار أمني في شبوة اليمنية ووفد إغاثي إماراتي يزور عتق ومديريات بالمحافظة

انتشرت قوات النخبة الشبوانية في عموم مديريات محافظة شبوة اليمنية، بهدف تأمينها بعد طرد عناصر تنظيم القاعدة في إطار جهود التحالف العربي والدولي في مكافحة الإرهاب باليمن.

ونشر موقع “عدن لنج” اليمني صورا تظهر انتشار النخبة الشبوانية في عتق عاصمة المحافظة.

وزار وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مدينة عتق، وعددا من المديريات الأخرى.

وتجول الوفد في مستشفى عتق العام، وهو المستشفى الحكومي الوحيد في عاصمة المحافظة ويعاني من الإهمال منذُ سنوات طويلة .

كما زار الوفد عدداً من المرافق الخدمية بهدف الاطلاع على احتياجات هذه المرافق التي تساهم في خدمة المواطنين .

وقال مصدر في الهيئة لمراسل “إرم نيوز”، إن الزيارة تأتي بهدف الاطلاع على احتياجات المحافظة في المجالات الأساسية ولا سيما الصحة والتعليم والكهرباء .

وأضاف المصدر أن الهيئة ستنفذ خلال الفترة القادمة عددا من المشاريع في مجال دعم قطاع الخدمات وذلك ضمن جهودها لتطبيع الحياة في المحافظات اليمنية المحررة.