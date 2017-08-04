مقتل 9 مسلحين حوثيين وجندي بمعارك في تعز‎ اليمنية

أفاد مصدر عسكري يمني بأن 9 من المسلحين الحوثيين وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، إضافة إلى جندي من القوات الحكومية، قُتلوا خلال معارك بين الجانبين، اليوم الجمعة، في جنوبي مدينة تعز.

ونقلت الوكالة الرسمية اليمنية للأنباء “سبأ”، عن مصدر عسكري في “اللواء 35 مدرع”، التابع للقوات الشرعية قوله: إن “معارك اندلعت بين الجانبين بعد أن شنت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، هجومًا على قوات الجيش في جبهة حيفان (جنوبي تعز)”.

وأضاف المصدر أن المعارك “استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتم التصدي للهجوم، وأسفرت المعارك عن مقتل 9 من أفراد الميليشيا الانقلابية وإصابة آخرين، بينما استشهد أحد أفراد الجيش الوطني وأصيب آخر”.

ولم يتسنَ على الفور الحصول على تعليق من تحالف الحوثي وصالح، لكنه عادة لا يعلن عن خسائره في الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين.