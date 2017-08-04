وزير الصحة اليمني: معدل الوفيات بالكوليرا تراجع بسبب الدعم الخليجي

أعلنت السطات اليمنية، اليوم الجمعة، أن معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بوباء الكوليرا تراجع، بفضل الدعم المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم، إن “معدل الوفيات جراء الكوليرا انخفض خلال أواخر شهر يوليو الماضي بسبب الدعم المقدم من دول الخليج، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وجمعية الهلال الأحمر الإماراتي، وهيئة الإغاثة الكويتية”.

وأضاف باعوم، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، أن “عدد حالات الوفاة الناتجة عن الكوليرا في اليمن منذ الـ27 من إبريل الماضي وحتى نهاية يوليو الماضي بلغ 1890 حالة في عموم المحافظات”.

وأوضح، أن “أغلب حالات الوفيات تركزت في محافظات حجة وصنعاء والحديدة وعمران وإب، التي تقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثيين”.