ميليشيات الحوثي تختطف 18 مدنياً جنوب وغرب اليمن

ذكر موقع “سبتمبر نت”، المقرب من الجيش اليمني، نقلاً عن مصادر محلية أن الحوثيين اختطفوا 14 مدنياً من أبناء منطقة جبن، بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأضاف الموقع أنه “تم اقتياد الأشخاص المختطفين إلى أماكن مجهولة، دون ذكر أيّ مبررات لذلك”.

وتابع أنّ “الاختطافات تأتي بعد يومين من مقتل مرافق أحد قيادات الميليشيا الانقلابية في المنطقة، ما دفع الأخيرة لشنّ عمليات اختطاف عشوائية”.

ووفق المصادر نفسها، فإن المسلّحين “الحوثيين” داهموا عدة قرى في مديرية “الزيدية”، شمالي محافظة الحديدة غرب اليمن، واقتحموا عددا من المنازل، واختطفوا 4 أشخاص.

واستعرض الموقع قائمة بأسماء الأشخاص المختطفين.

ووفق الحكومة اليمنية، بلغ عدد المحتجزين والمخفيين قسرا في سجون “الحوثيين”، أكثر من 3 آلاف سجين ومعتقل ومختفٍ قسريًا.

وعقب فشل الأمم المتحدة في تحقيق أي تقدم بملف المعتقلين والأسرى منذ عام، لجأ “الحوثيون” وقوات المقاومة اليمنية إلى إبرام صفقات قادها زعماء قبليون ونجحت في الإفراج عن العشرات من الجانبين.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تدور حرب في اليمن بين القوات الحكومية، مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية، من جهة، والمسلحين “الحوثيين”، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، المتهمين يتلقي دعم عسكري إيراني، من جهة أخرى، والذين يسيطرون بقوة السلاح على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 ستمبر/ أيلول 2014.