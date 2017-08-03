الجيش اليمني يسيطر على مواقع وتحصينات للحوثيين في “ميدي”

أعلن الجيش اليمني سيطرته، الخميس، على مواقع جديدة وتحصينات للحوثيين في مدينة “ميدي” الساحلية غرب البلاد، بمعارك أسفرت عن سقوط قتلى.

وقال مصدر عسكري في تصريح نشره المركز الإعلامي بالمنطقة العسكرية الخامسة عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، إن “الجيش شن صباح اليوم هجوماً مباغتاً على مواقع وخنادق وتحصينات للحوثيين في ميدي بمحافظة حجة”.

وأضاف المصدر، أن “الجيش وبمشاركة طيران الأباتشي التابع للتحالف العربي نفذ الهجوم وسيطر من خلاله على تحصينات وخنادق الحوثيين جنوب شرق المدينة”، دون ذكر تفاصيل عن تلك التحصينات.

وأكد المصدر سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، ولم يحدد عددهم، مشيراً إلى أن الحوثيين كانوا يستخدمون الخنادق والتحصينات التي خسروها لتأمين مداخل المدينة وتزويد بقايا مقاتليهم بالعتاد عبر الطريق الرملية.

وتدور منذ أشهر معارك متقطعة بين الجيش اليمني وعناصر الحوثيين في مدينة ميدي الساحلية، التي يسيطرون عليها منذ أكثر من عامين.

ويسعى الجيش اليمني للسيطرة على المدينة الساحلية، التي يقول إن الحوثيين يتخذونها منفذا لتهريب الأسلحة التي يستخدمونها في جبهات القتال.