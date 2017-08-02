ولد الشيخ يبدأ من مسقط جولة جديدة لإحياء عملية السلام باليمن‎

بدأ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الأربعاء، جولة جديدة لإحياء مشاورات السلام اليمنية المتعثرة، استهلها من العاصمة العمانية مسقط.

وذكر ولد الشيخ، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه عقد لقاء مع وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، في مسقط، وصفه بـ” الإيجابي جدا”.

وأشار إلى أن سلطنة عمان، أعربت خلال اللقاء “عن الحاجة إلى إنهاء حرب اليمن في أقرب وقت ممكن، وجددت دعمها لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة”.

وكشف ولد الشيخ، أنه سيعقد خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، اجتماعات في المنطقة لتفعيل عملية السلام ووضع حد للوضع الكارثي في اليمن.

ومن المرجح أن يكون اللقاء مع وزير الخارجية العماني قد ناقش جهود مسقط لإقناع الحوثيين بالخارطة الأممية الخاصة بميناء الحديدة، نظرا للعلاقات الودية التي تجمعهم.

ولم يذكر المبعوث الأممي وقت وصوله إلى العاصمة العمانية أو مدة زيارته.