قتيل و25 جريحًا في اشتباكات مسلحة بعدن

أسفرت الاشتباكات التي اندلعت فجر الأربعاء، في عدن، بين الأجهزة الأمنية ومسلحين مجهولين، عن مقتل شخص مدني، وإصابة 25 آخرين بينهم 5 مدنيين، فيما ينتمي الآخرون لقوات الأمن، وفق مصادر طبية.

وقالت المصادر الطبية في مستشفى أطباء بلا حدود، لـ “إرم نيوز”، إن القتيل المدني متهم بارتكاب جريمة قتل، ومحتجز في شرطة مدينة الشيخ عثمان، وأصيب برصاصة في صدره، أثناء الاشتباكات بين شرطة المدينة ومسلحين مجهولين لم تعرف هويتهم بعد.

وبحسب المصادر الطبية، فإن أحد الجرحى أكد أن المسلحين باغتوا عربة عسكرية ونصبوا لها كمينا، بالطريق العام، قرب ملاهي الكمثري، بمدينة الشيخ عثمان، شمالي عدن، وتمكنوا من إصابة ستة جنود، حالة 3 منهم خطيرة؛ ما استدعى تدخلاً عاجلاً لاجتثاث المسحلين.

وأشار الجندي، إلى أن الأجهزة الأمنية كانت تجري تحريات مكثفة منذ يومين حول مجموعة من المسلحين الخارجين على القانون في مدينة الشيخ عثمان، إلا أن الهجوم على العربة العسكرية عجّل بالحملة الأمنية.

ولم يكشف الجندي المصاب، عن أي تفاصيل أخرى، غير أنه أكد سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المهاجمين.

واستمرت الاشتباكات لأكثر من ثلاث ساعات، بعد وصول تعزيزات أمنية إلى مدينة الشيخ عثمان، وامتدت الاشتباكات لتصل إلى مدينة دار سعد، المتاخمة للشيخ عثمان.

وأفادت مصادر محلية في مدينة الشيخ عثمان، بأن المواجهات المسلحة، أثارت الهلع بين المواطنين، وتسببت بأضرار في بعض المنازل القريبة من مواقع المواجهة العنيفة التي استخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة.

ووفقاً للمصادر المحلية، فإن الاشتباكات توقفت مع بزوغ الفجر، في وقت ترددت فيه أنباء عن مشاركة طيران الأباتشي، التابع لقوات التحالف العربي المشترك، الداعم للحكومة الشرعية في اليمن. ولم يتسن حتى الآن التأكد من هذه المعلومة.

وعلى الرغم من مرور بضع ساعات على الاشتباكات العنيفة وتضارب الروايات بشأن هوية الجهة التي تهاجم القوات الأمنية في عدن، إلا أن إدارة أمن عدن لم تعلق على الحادثة حتى اللحظة.