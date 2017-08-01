أنباء عن وصول أعضاء بالبرلمان اليمني إلى عدن‎

تداولت وسائل إعلام محلية يوم الثلاثاء أنباء عن وصول وفد كبير من أعضاء مجلس النواب اليمني “البرلمان” المؤيدين للشرعية إلى عدن لعقد أولى جلساته من داخل العاصمة المؤقتة .

وانتشرت قوات من ألوية الحماية الرئاسية صباح الثلاثاء على طول الطريق الواصل بين منطقة معاشيق حيث القصر الرئاسي بعدن القديمة وبين مطار عدن الدولي وسط حي خورمكسر شرق المدينة لتأمين وصول الطائرة التي تقل أعضاء البرلمان بحسب صحيفة عدن الغد المحلية .

وبينما لم تؤكد مصادر رسمية صحة الخبر، قالت الصحيفة إن وصول أعضاء البرلمان يأتي تمهيداً لعقد أولى جلسات البرلمان في عدن خلال الأيام القادمة.

وقال المحلل السياسي اليمني منصور صالح، في تصريح أدلى به لـ”إرم نيوز” إنه لا يوجد تأكيد بخصوص التئام البرلمان في عدن، مشيراً إلى أن هناك إشكالية حقيقية وقانونية في إمكانية توفر النصاب القانوني للانعقاد لا سيما وأن أغلبية أعضاء البرلمان من حزب الرئيس السابق صالح، ناهيك عن المبادرة الخليجية التي باتت هي المرجع بديلا للدستور وهي تشترط التوافق في اتخاذ القرارات.

وأضاف أن المزاج الشعبي في عدن وفي الجنوب بشكل عام بكل تأكيد يرفض وبقوة أي انتظام لمؤسسات الشرعية وهناك تخوف حقيقي من وجود سلطات الدولة الشرعية على أرض الجنوب انطلاقا من اعتقاد كبير بأن هذه السلطات تكرس جهودها باتجاه استهداف القضية الجنوبية وإفراغ النصر الجنوبي من محتواه.