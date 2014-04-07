أكثر الصور تداولا على فيسبوك عند اليمنيين‎

المصدر: صنعاء - (خاص) من سفيان جبران

تداول اليمنيون على فيسبوك صورا تعبر بسخرية عن الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد .

إرم واختارت "إرم" لجمهورها أكثر هذه الصور انتشارا في الأوساط اليمنية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.