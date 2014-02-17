موسيقار يمني يمنع من دخول مصر والإمارات لارتباطه بالإخوان

تلقت السفارة المصريّة في صنعاء بلاغًا من سُلطات رسميّة مصريّة يفيد بأن الفنان اليمني أحمد فتحي على قائمه الممنوعين من دخول مصر، بعد ثبوت تورطه مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر وعدد من الدول العربية.

وقالت صحف مصرية إن السلطات المصرية منعت الموسيقار أحمد فتحي من الدخول إلى أراضيها بعد زيارته لليمن للمشاركة في احتفال نظمته توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

وحسب صحيفة ناطقة باسم حزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح فإن مصدرا في نقابة الفنانين اليمنيين رفض التعليق على الإجراءات المصرية والإماراتية أيضا، المتخذة بحق الموسيقار والفنان اليمني أحمد فتحي على خلفية تورطه وترويجه لمشاريع وأنشطة مشبوهة في عدد من الدول العربية.

وحسب الصحيفة فقد أبلغت السلطات المصريّة والإماراتيّة، سفارتيهما في صنعاء، بعدم تقديم أية مساعدة أو تسهيل أية معاملة للفنان أحمد فتحي، ومنعه من دخول أراضي الدولتين، بتهمة التورط في أنشطة مشبوهة مع جماعة الإخوان المسلمين بعد أن أقام حفلاتٍ فنية محدودة في ذكرى نكبة فبراير في اليمن.

وفي رده على ذلك قال الفنان أحمد فتحي إن ما نشر عنه محاولة لتشويه سمعته أمام جمهوره، موضحا لصحيفة المصدر أنه لم يتم إبلاغه بالإجراءات حتى اللحظة.

وأحمد فتحي هو والد للفنانة بلقيس من أم إماراتية.

وعاشت بلقيس معظم حياتها في الإمارات تحديداً في أبو ظبي وحصلت على الجنسية الإماراتية .