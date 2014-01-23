الاستخبارات اليمنية تعدم مرافقا لـ بن لادن

نفذ جهاز الاستخبارات اليمني منتصف الأسبوع الجاري حكم الإعدام بحق أحد مرافقي زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن وأحد الأسماء المطلوبة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، في ظروف سرية أحاطت بعملية الإعدام في مركز للمخابرات اليمنية بمحافظة عدن جنوب البلاد.

وكانت المخابرات اليمنية ألقت القبض على "علي بيكا" قبل أشهر في محافظة أبين بعد استدراجه إلى منزل قريب له، ووضعت كمية كبيرة له من المنوم في كوب الشاي، بحسب صحيفة محلية.

وتكتمت السلطات اليمنية على عملية الإعدام التي كانت رميا بالرصاص، إلا أن تنظيم القاعدة توعد عبر مواقعه الإلكترونية بالقصاص من كافة المنتمين إلى جهاز المخابرات اليمنية.

ويعتبر "علي بيكا" من أبرز الشخصيات القيادية في تنظيم القاعدة بجزيرة العرب، وكان مرافقا شخصيا لأسامة بن لادن، وأحد المقاتلين في أفغانستان، وتطلبه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لضلوعه في تنفيذ عمليات نوعية استهدفت مصالح أجنبية من بينها محاولات استهداف السفارة الأمريكية بالعاصمة اليمنية صنعاء.