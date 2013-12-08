الأمن اليمني يضبط مخدرات داخل تلفونات "آيفون"

أحبطت قوات الأمن اليمنية في ميناء الطوال البري محاولة تهريب حبوب مخدرة مخفية في تلفونات آيفون إلى المملكة العربية السعودية .

وقال مصدر أمني إن قوات الأمن الخاصة ضبطت "3017" حبة مخدر من نوع "كبتاغون" مخفيّة في تلفونات آيفون وكراتين بحوزة ثلاثة مسافرين، أحدهم يمني فيما يحمل البقية الجنسية المصرية، مشيرا إلى أنه جرى التحفظ على الكمية، وبدء التحقيق مع المتهمين الثلاثة.

وتنشط حركة تهريب المخدرات في اليمن نظرا للمساحات الصحراوية الواسعة، التي تربط شرق اليمن بدول مجاورة وكذا طول السواحل التي يزيد طولها عن 2000 كيلو متر، مع ضعف قوات خفر السواحل والاختلالات الأمنية الحاصلة في البلاد.