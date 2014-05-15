البيان: اليمن وتحدي الإرهاب المتنامي

أبوظبي - قالت صحيفة البيان الإماراتية إنه مرة أخرى تعود إلى الواجهة المعارك بين الجيش اليمني وعناصر تنظيم "القاعدة" الذي لا يزال يهدد أمن واستقرار البلاد لا سيما في المناطق الجنوبية وكثيرا ما تنتهي بقتلى في صفوف الطرفين.

وحذرت الصحيفة من أن استمرار تواجد مثل هذا التنظيم يجعل من اليمنيين دائما في حال قلق وعدم استقرار تغذيه مخاوف من أن يتمكن المتشددون من السيطرة على المدن والذي يؤدي إلى "صوملة" اليمن وهو ما يخشاه اليمنيون والمجتمع الدولي.

وأضافت أنه رغم كل الظروف والعراقيل التي يمر بها اليمن لابد من تغليب نظرة التفاؤل والأمل وأن يبادر المتصارعون ومحرضو الشباب على الاقتتال للكف عن هذه الأساليب ويجب أن تدرك الأحزاب أن الوقت قد حان لهم للتحول إلى أحزاب سياسية تشارك في بناء الدولة وتأسيس أعمدتها وحان الوقت لبعض التيارات إلى قطع صلتهم بالإرهاب وبالجماعات المتطرفة والتخلي عن العنف.

وأكدت أن التمسك بالوحدة بين اليمنيين والعمل الجاد على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى فالاصطفاف الوطني والعمل مع كل القوى والشركاء الوطنيين يجب أن يكون السلاح الأول الذي يحمله اليمنيون لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية الراهنة والتي تستدعي تضافر الجهود الرسمية والشعبية من أجل اليمن أرضا وإنسانا بما في ذلك الوقوف صفا واحدا أمام تلك التحديات والمخاطر وترسيخ دور الدولة في القيام بمهامها وفرض هيبتها.

وطالبت "البيان" في ختام افتتاحيتها اليمنيين بمساعدة الجيش وقوات الأمن والاصطفاف حول حكومتهم في مواجهة الإرهاب بعيدا عن كل الاعتبارات الفردية والحزبية والمذهبية من أجل استعادة الأمن والاستقرار في كل ربوع اليمن.