اليمن يحد من زراعة الموز

لجأت وزارة الزراعة والري اليمنية إلى الحد من زراعة فاكهة الموز بهدف التقليل من الاستنزاف المائي الذي يشكل أحد التحديات التي تواجه البلاد.

وطالبت الوزارة في تقرير لها بعدم التوسع في زراعة الموز نظرا لمتطلباته المائية الكبيرة، في ظل انعدام وسائل الري الحديثة، ويقدر متوسط استهلاك الهكتار الواحد من المياه بـ (25922) مترا مكعبا.

وتعتبر اليمن من أشد دول العالم فقرا في الموارد المائية على المستوى الاستهلاكي للفرد، حيث وصل في العام 2005 إلى (140) مترا مكعبا للفرد، وانخفض هذا الرقم بحلول 2010 إلى (120) مترا مكعبا.

ووفقا للإحصاء الزراعي فإن إنتاج محصول الموز في اليمن بلغ عام 2011 (129.337) طنا، فيما كان الإنتاج عام 2008 (128.796) طنا.

وكان وزير الزراعة اليمني المهندس فريد مجور أكد في منتصف مارس/ آذار الجاري توجه الوزارة نحو تشجيع زراعة المحاصيل الغذائية لتكون بديلة عن زراعة شجرة القات التي تستنزف المياه الجوفية على حساب المحاصيل الغذائية الأخرى.

وتستهلك زراعة القات قرابة 40% من مياه الري، وارتفع متوسط مساحة زراعته في العام 2012 إلى 168 ألف هكتار.