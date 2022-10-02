الزبيدي: حريصون على التعاطي الإيجابي مع مبادرات تمديد الهدنة في اليمن

بحث رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس الزُبيدي، في مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الأحد، وبيترا ميناندر سفيرة السويد لدى السعودية، وسلطنة عُمان، واليمن، الجهود المبذولة لتمديد الهدنة الأممية، بحسب الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وجدد الزبيدي حرص المجلس الانتقالي الجنوبي، ومجلس القيادة الرئاسي، على التعاطي الإيجابي مع كل المبادرات الدولية والإقليمية الهادفة لتمديد الهدنة للمُضي قُدمًا نحو الوصول إلى سلام شامل في المنطقة، مؤكدًا أن ”الميليشيات الحوثية ستظل حجر عثرة أمام تلك الجهود، بتعنتها واستمرار خروقاتها وتملصها عن الوفاء بالتزاماتها“.

ونوّه الزُبيدي في سياق حديثه إلى أن ”الميليشيات الحوثية ليست سوى أداة للنظام الإيراني، وستظل تحركها إيران متى شاءت“.

وأشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي سيتعاطى مع جهود تمديد الهدنة بشكل إيجابي تقديرًا للوضع الإنساني، في الوقت الذي ستظل فيه كل الخيارات مفتوحة أمام المجلس للدفاع عن المناطق المُحررة، وحماية أمنها واستقرارها.

من جانبها أكدت سفيرة مملكة السويد دعم حكومة بلادها لمجلس القيادة الرئاسي، وجهوده الهادفة لتطبيع الحياة، وترسيخ الأمن والاستقرار، وإنعاش الاقتصاد، والدفع بجهود إحلال السلام في المنطقة.

كما جددت السفيرة السويدية كذلك تأكيد موقف بلادها الداعم لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ لوقف الحرب، والوصول إلى سلام مستدام ترعاه الأمم المتحدة، والمجتمعان الإقليمي والدولي.