العليمي يبحث مع المبعوث الأممي فرص تمديد الهدنة في اليمن

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الأحد، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، فرص تمديد الهدنة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

جاء ذلك خلال استقبال العليمي لغروندبرغ، حيث أكد ”التزام المجلس والحكومة بنهج السلام العادل والمستدام على أساس المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا وخصوصا القرار 2216″، مشيدا بدور غروندبرغ من أجل إحلال السلام والاستقرار“، وفقا للوكالة الرسمية.

وشدد الرئيس على ”دعم المجلس والحكومة لهذه الجهود وأهمية مضاعفة الضغوط الدولية لدفع الميليشيات على التعاطي الجاد معها، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالح قادتها وداعميهم الإيرانيين“.

ولفت العليمي إلى ”دلالة موقف الميليشيات الحوثية المعادي لجهود السلام والمساعي الحسنة لوقف نزيف الدم، مقابل المبادرات التي سهلت لها الحكومة الشرعية للتخفيف من المعاناة الإنسانية في كافة أنحاء البلاد بمن فيهم أهلنا الخاضعين بالقوة لسيطرة هذه الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني“.

وكان الحوثيون، أعلنوا مساء السبت، فشل التفاهمات من أجل تمديد الهدنة الأممية في اليمن، قبل ساعات من موعد انتهائها في 2 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك في الوقت الذي هددت فيه الشركات النفطية التي تستخرج النفط من مناطق الشرعية، عشية انتهاء الهدنة بعد ستة أشهر من إعلانها.

وتنتهي الهدنة في اليمن بين الحكومة والحوثيين في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وسط مساع دولية وأممية لتمديدها وتوسيعها نحو سلام مستدام.