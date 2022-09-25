مقتل 5 يمنيين إثر انفجار عبوة ناسفة بتعز

قتل 5 يمنيين، وأصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة، اليوم الأحد، إثر انفجار عبوّة ناسفة كانت مزروعة على جانب أحد الطرقات، جنوبي محافظة تعز.

وقالت مصادر محلية، لـ“إرم نيوز“، إن العبوّة الناسفة التي زرعها مجهولون، انفجرت عند مرور حافلة نقل صغيرة، تقّل عددًا من الركاب المدنيين، عند مدخل منطقة التربة، بمديرية الشمايتين، جنوبي محافظة تعز.

وذكرت المصادر، أن الانفجار خلّف 5 قتلى و5 جرحى إصاباتهم مختلفة، ونقلوا إلى مستشفيات مدينة تعز، مركز المحافظة.

وأشارت مصادر محلية أخرى، إلى أن العبوّة الناسفة كانت تستهدف عربة عسكرية، قبل أن تتجاوزها الحافلة التي كانت تقلّ الركاب، لحظة وقوع الانفجار.