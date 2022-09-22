عقب اعتقال الحوثي لمشايخها.. قبيلة يمنية تدعو أفرادها لـ"الاحتشاد المسلح"

دعت قبيلة ”بني الحارث“ اليمنية، أفرادها، إلى الاحتشاد، صباح الخميس، في صنعاء، وذلك على خلفية اعتقال الحوثيين، لثمانية من مشايخ القبيلة.

وطالبت القبيلة، كل من يحمل السلاح من أفرادها، بالمشاركة في الاحتشاد، الذي سينطلق عند تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس.

وتداول الناشطون اليمنيون، صورة لتلك الدعوة الصادرة عن وجهاء قبيلة بني الحارث، والمكتوبة بخط اليد، وسط تضامن وتأييد لها.

وبحسب مصادر محلية، فقد جاء اعتقال مشايخ قبيلة بني الحارث، وإيداعهم سجن صنعاء المركزي، ”على خلفية اعتصامهم رفضا لجبايات جديدة فرضتها عليهم قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية، دون أي وجه حق“.

وقال الناشط اليمني سلمان المقرمي، على حسابه الشخصي في موقع ”تويتر“: ”‏غداة عرض ‎الحوثي العسكري في ‎صنعاء، نكف قبلي ضدهم في بني الحارث، احتجاجا على خطف الحوثي شيوخ القبيلة“.

وأضاف المقرمي: ”بينما تتحول الجماعة إلى سلطة كاملة، تتنامى المعارضة ضدها بسرعة كبيرة، وخاصة القبائل، المعارضة القبلية“.

ويرى المقرمي، أن: ”قبائل ‎اليمن، شيئا فشيئا، تتحول في موقفها، من مساند للحوثي أو محايد، إلى معارض“.

من جانبها، علقت الشاعرة برديس السياغي، بالقول: ”الحوثي في صنعاء، نكف قبلي ضدهم في بني الحارث احتجاجا على خطف الحوثي شيوخ القبيلة“.