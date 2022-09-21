اليمن.. اعتماد مطار المخاء ميناء جويا لتعز المحاصرة

كشف محافظ تعز اليمنية نبيل شمسان، يوم الأربعاء، عن اعتماد الحكومة اليمنية مطار المخاء ميناء جويًا للمحافظة، ليكون ”بداية مرحلة جديدة من تاريخ تعز المعاصر، بعد سنوات من حصار مقيت“ من قبل ميليشيات الحوثيين.

وقال شمسان ”إن مطار المخاء الذي أنجز برعاية من العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، قائد المقاومة الوطنية رئيس المكتب السياسي، يصبح حقيقة بعد طول انتظار“.

وأضاف في تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”أصبح لتعز جناح تحلق به عالياً عبر مطار المخاء، منه ننطلق وإليه يهبط أبناؤنا قادمون من أصقاع الأرض“.

ونقل موقع ”نيوز يمن“ المحلي، عن مصادره الخاصة، أن مطار المخاء ”أصبح جاهزا لاستقبال الطائرات عبر مدرج بطول 3 كيلو مترات، وتم تجهيزه خلال عام“.