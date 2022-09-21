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العليمي ينسحب من جلسة في الأمم المتحدة خلال كلمة الرئيس الإيراني
تاريخ النشر: 21 سبتمبر 2022 19:14 GMT
تاريخ التحديث: 21 سبتمبر 2022 19:30 GMT

العليمي ينسحب من جلسة في الأمم المتحدة خلال كلمة الرئيس الإيراني

انسحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي من جلسة المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم الأربعاء، خلال كلمة للرئيس الإيراني

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المصدر: عدن - إرم نيوز

انسحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي من جلسة المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم الأربعاء، خلال كلمة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وقالت ”سبأ“ إن العليمي عاد على رأس الوفد اليمني إلى الجلسة في وقت لاحق، عقب انتهاء رئيسي من كلمته.

وبحسب الوكالة الرسمية، ”جاءت المقاطعة المؤقتة من جانب رئيس مجلس القيادة الرئاسي لجلسة المناقشة العامة؛ احتجاجا على التدخلات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، واستمرار دعم ميليشياتها الإرهابية بالمال والسلاح لإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الكارثة الإنسانية في البلاد“.

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