قصف مدفعي على معسكر للجيش اليمني في أبين

شنّ مجهولون قصفًا مدفعيًا، مساء الاثنين، على أحد المعسكرات التابعة للقوات الحكومية في محافظة أبين، جنوبي اليمن، دون وقوع إصابات أو خسائر مادية.

وقال مدير عام مديرية مودية أمين عبدالله، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن الانفجار الذي سُمع دويّة في مناطق المديرية ناتج عن سقوط مقذوف على مقر اللواء الخامس مشاة، جنوبي المدينة، دون وقوع خسائر.

وأشار إلى أن قوات اللواء ردت على مصدر القصف بقذيفة مماثلة، وأن ”الأمور هادئة في الوقت الحالي“.

من ناحيتها، قالت مصادر محلية في مودية لـ“إرم نيوز“ إن قذيفة ”هاون“ سقطت على منطقة خالية من معسكر قوات اللواء الخامس مشاة، التابع للجيش اليمني.

وذكرت المصادر أن ”اللواء الخامس مشاة لم يشترك في العملية العسكرية الجارية في محافظة أبين ضد عناصر تنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية“.

ومنذ أغسطس/ آب الماضي، تشهد المحافظة عملية ”سهام الشرق“ التي أطلقتها القوات العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمشاركة قوات من الجيش وإدارة أمن أبين ضد عناصر تنظيم القاعدة.

وتمكنت القوات الجنوبية المسلحة المشتركة، الأحد، من السيطرة على أحد أهم معسكرات تنظيم القاعدة في وادي ”عويمران“ شمال شرق مديرية مودية، في محافظة أبين، بعد هجوم من محاور عدة.