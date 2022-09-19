بلينكن يلتقي مع رشاد العليمي في نيويورك

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيلتقي برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الاثنين في نيويورك مع وصول شخصيات عالمية بارزة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي بحث مع العليمي في بداية أغسطس/آب الماضي، المستجدات المحلية، والجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي في محادثة هاتفية بتعاطي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مع كافة عناصر الهدنة المستمرة منذ أربعة أشهر، وأهمية ذلك في تحقيق الآثار الإيجابية الملموسة على الصعيد الإنساني.

كما أكد بلينكن التزام الولايات المتحدة بدعم جهود المبعوثين الأممي والأمريكي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

وشدد على حرص بلاده في دعم الإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والعمل على مضاعفة الجهود المنسقة مع المجتمع الدولي لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

من جانبه، عبّر العليمي عن التزام مجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وخصوصا قرار مجلس الأمن 2216.

ونوه بالجهود التي بذلها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية من أجل الوصول إلى الهدنة في اليمن.