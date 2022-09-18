"التحالف": الحوثيون يقدمون أولوية ملف الوقود على أسراهم

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إن الحوثيين يقدمون أولوية ملف الوقود على ملف أسراهم الأكثر إنسانية.

وأكد في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لوكالة الأنباء السعودية (واس) على ”تويتر“، يوم الأحد، أن ملف الأسرى محل اهتمام وأولوية القيادة السياسية والعسكرية في التحالف.

ووصف العميد المالكي تعنت الحوثيين بملف الأسرى بأنه ”يتنافى مع القيم الدينية، والمبادئ الإنسانية، والأعراف القبلية“.

وأشار إلى أن التحالف يبذل مساعي حثيثة أمام تعنت الحوثيين لإطلاق جميع الأسرى، وجمع شمل العائلات.

وقال العميد المالكي إن ”التحالف عرض على الحوثيين زيارة أسراهم، لكنه لم يجد منهم الجدية والعزيمة الصادقة“، على حد تعبيره.