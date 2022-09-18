الزبيدي: عمل أعضاء الحكومة اليمنية من خارج عدن لم يعد مقبولا

قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، يوم الأحد، إنه ”لم يعد مقبولا“ عمل وزراء الحكومة اليمنية من خارج العاصمة المؤقتة عدن.

وعلى مدى السنوات الماضية من عمر الحرب اليمنية ضد ميليشيات الحوثيين، ظلت الحكومات المتعاقبة تعمل بشكل متقطع ما بين الأراضي اليمنية المحررة من يد ميليشيات الحوثي، والعاصمة السعودية الرياض، وعواصم عربية أخرى.

وشدد الزبيدي، خلال اجتماع بمجلس الوزراء في القصر الرئاسي في عدن، على ”سرعة فتح مقار الوزارات في العاصمة عدن، ومزاولة جميع وزراء الحكومة لمهامهم من المقرات الرئيسية لوزاراتهم“.

وذكر الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، أن ”الاجتماع الاستثنائي الذي جمع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة اليمنية وعددًا من أعضائها، ناقش جملة من القضايا العاجلة“.

وأوضح الموقع أن القضايا التي بحثها الاجتماع هي: ”تفعيل عمل الوزارات وفتح مقراتها الرئيسية في العاصمة عدن للقيام بالمهام المُناطة بها تجاه المواطنين، سُبل وآليات مضاعفة موازناتها ورفدها بالكوادر الشبابية المُدربة“.

كما ناقش الاجتماع ”موازنات الوزارات، وسُبل تعزيزها ومضاعفتها بما يمكن الوزارات من أداء مهامها بالمستوى المطلوب“.

وطالب الزبيدي، الحكومة اليمنية بـ“بذل مزيد من الجهود للارتقاء بأداء الوزارات، وتفعيل نشاطها، وتعزيز الانضباط الوظيفي فيها، وتأهيل المنشآت التابعة لكل وزارة والاستفادة القصوى منها، ورفدها بالكوادر الشبابية المُدربة القادرة على مواكبة التطورات في مختلف المجالات“.

في غضون ذلك، غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، يوم الأحد، إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لأمم المتحدة، مختتمًا زيارته لجمهورية ألمانيا الاتحادية التي استمرت عدة أيام.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، إن زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى برلين، جاءت لعقد مباحثات حول مستجدات الوضع اليمني والجهود الدولية والإقليمية لتخفيف المعاناة الإنسانية، وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.