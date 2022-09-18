اليمن.. القوات الجنوبية تقترب من معسكر "القاعدة" شرقي أبين‎‎

تواصل القوات المسلحة الجنوبية، في جنوب اليمن، اليوم الأحد، عملية تقدمها البرّي تجاه معسكر تنظيم القاعدة، شرقي مديرية مودية، بمحافظة أبين، أحد أهم معاقل التنظيم في جنوب البلاد، في إطار عملية ”سهام الشرق“ العسكرية، لتحرير المحافظة من العناصر الإرهابية.

وقالت مصادر عسكرية لـ“إرم نيوز“، إن القوات المسلحة الجنوبية والأمنية المشتركة، أحرزت تقدما ميدانيا نحو معسكر القاعدة بوادي ”عويمران“، شرقي مديرية مودية، من خلال سيطرتها على عدد من المرتفعات الجبلية المحيطة بالمعسكر.

وذكرت المصادر، أن العمليات العسكرية تجري ببطء وحذر شديدين، بسبب تفخيخ عناصر تنظيم القاعدة للوادي بعشرات الألغام والعبوات الناسفة، في محاولة لمنع تقدم القوات العسكرية والأمنية الجنوبية المشتركة.

وقالت المصادر، إن تنظيم القاعدة، فجّر اليوم الأحد نحو 7 عبوات ناسفة في وادي ”عويمران“، أسفرت إحداها عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الجنوبية، بينهم قيادي في قوات اللواء الثامن صاعقة، بإصابة متوسطة.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية، المقدم، محمد النقيب، في صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الوحدات العسكرية والأمنية ”تقتحم أكبر معسكرات تنظيم القاعدة الإرهابي بوادي عومران وأسفر الهجوم الذي نفذته قواتنا صباح اليوم عن ارتقاء شهيدين وسقوط جرحى بينهم قائد اللواء الثامن صاعقة العميد الخضر حمصان“.

مصادر محلية بمديرية مودية، قالت لـ“إرم نيوز“، إن اشتباكات متقطعة اندلعت مساء أمس السبت، بين القوات المسلحة الجنوبية وعناصر تنظيم القاعدة في وادي ”عويمران“، تلاها قصف جوي بثلاث غارات جوية، استهدفت معسكر التنظيم بالوادي، من قبل طائرة دون طيار، يعتقد أنها تابعة لقوات التحالف العربي، وسط أنباء تشير إلى أنها أمريكية.

وكانت القوات الجنوبية المسلحة، الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أطلقت في أغسطس/ آب المنصرم، عملية عسكرية تدعى ”سهام الشرق“، لتحرير أبين من ”الجماعات الإرهابية والعناصر الخارجة على القانون التي تنشط في مناطق المحافظة، إلى جانب حمايتها للطرقات الرابطة بين مناطق الجنوب، وإيقاف تهريب الأسلحة عبر الشريط الساحلي لأبين“.