القوات الجنوبية تؤكد تحقيق 85% من أهداف عملية "سهام الشرق" في أبين

أعلنت القوات الجنوبية المسلحة في اليمن، تحقيق 85 % من أهداف عمليتها العسكرية ”سهام الشرق“ التي أطلقتها في الثلث الأخير من شهر أغسطس/آب الماضي، لتطهير مديريات محافظة أبين جنوب البلاد، من العناصر والجماعات ”الإرهابية“.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الجنوبية المسلحة المقدم محمد النقيب، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن ”عملية سهام الشرق، مستمرة وهي تحقق أهدافها كل يوم، بالتوازي مع عملية سهام الجنوب في شبوة، والتي استكملت مرحلتها الأولى“.

وأضاف النقيب: ”نستطيع القول إن عملية سهام الشرق، قد حققت 85% من أهدافها، ولم يتبقَ من محافظة أبين سوى 15% فقط، من المناطق التي لابد من تطهيرها، ووصول العملية العسكرية إليها، وتحديدا مديرية المحفد آخر مديريات المحافظة من ناحية الشرق، والمتاخمة لمحافظة شبوة“.

وتابع: ”العملية العسكرية مستمرة، وتجري وفقا للخطة المرسومة أولا بأول“، مؤكدا أن ”جميع مراحلها، تحققت حتى هذه اللحظة“.

وأشار إلى أن ”عملية سهام الشرق، ستظل مستمرة دائما، ليس فقط في مناطق محافظة أبين، بل أين ما يتواجد خطر العناصر الإرهابية، ستصوب سهام الشرق، وسهام الجنوب، سهامهم عليها، في أي منطقة كانت من مناطق المحافظات الجنوبية“.

وقال المقدم محمد النقيب: ”قواتنا الجنوبية، ستستمر في مداهمة وملاحقة العناصر الإرهابية، في أي مكان ستولي أو ولت إليه، وسننهي خطرها، حتى تطهير كامل تراب الجنوب، وكذلك من الميليشيات التي تأويها، ودك جميع مواقع إيوائها، وكافة أوكارها، وأماكن اختبائها“.

وخلال المعارك التي تخوضها القوات الجنوبية في مناطق مختلفة من محافظة أبين، منذ انطلاق العملية العسكرية، وتغطية قنواتها الإعلامية الرسمية، لانتصاراتها في تلك المعارك، بشكل يومي، طالب عدد من اليمنيين، وسائل الإعلام، بنشر صور من ضحايا العناصر الإرهابية، كتأكيد وإثبات للرأي العام على صحة تلك الانتصارات.

وفي هذا الصدد، ردّ محمد النقيب بالقول: ”نحن منذ اليوم الأول، بل منذ الساعة الأولى من المعركة، أظهرنا صور 7 قتلى من العناصر الإرهابية، وعليهم شعارات أنصار الشريعة الإرهابية“.

وأضاف النقيب: ”كما أن العناصر الإرهابية تحرص دائما، على سحب قتلاها، في أي معركة، ليس فقط عندنا هنا في الجنوب، كما أن العناصر الإرهابية لا تقوم بمواجهتنا بشكل مباشر، بل تعتمد على استخدام العبوات الناسفة، من خلال تلغيم الطرقات، وتلغيم خط سير العملية، وتمارس الفرار، حيث تنتقل من شعب لآخر، والعملية العسكرية، تلاحقها، الأمر الذي يجعل قواتنا تستخدم سلاح القناصة، واستهدافها على بعد مسافات بعيدة“.

وختم النقيب حديثه لـ ”إرم نيوز“ بالقول: ”على كل حال، نحن في انتهاء العملية، وقريبا سنعقد مؤتمرا صحفيا، لتزويد الإعلام، بكافة تفاصيل العملية، ونجاحاتها، بشكل موثق، مدعوم بالصور والدلائل المؤكد على كل ذلك“.