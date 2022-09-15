قوات "الحزام الأمني" تعلن إحباط "مخطط خطير" استهدف عدن

أعلنت قوات الحزام الأمني في اليمن، تمكنها من إحباط ”مخطط خطير“ استهدف عدن والمحافظات الجنوبية المحررة من مليشيات الحوثيين، بالتزامن مع عملية عسكرية تجري في محافظة أبين، ضد عناصر تنظيم القاعدة.

وذكر موقع ”درع الجنوب“ الناطق باسم القوات الجنوبية، فجر الخميس، أن قوات الحزام الأمني ”نجحت في ضبط كميات من العبوات واللواصق الناسفة معدة للتفجير، تم التمويه عليها تحت كمية من البن“.

وبين الموقع أن تلك العبوات ”ضُبطت على متن سيارة مدنية قادمة من محافظة البيضاء وفي طريقها إلى العاصمة عدن حيث جرى إيقافها في إحدى طرق مديرية سباح بمحافظة أبين، في عملية استخباراتية نوعية“.

وأشاد العميد، جلال الربيعي، أركان قوات الحزام الأمني، قائد الحزام الأمني في عدن، بـ“الحس الأمني والاستخباري العالي لأفراد إحدى كتائب قوات الحزام الأمني، التي تمكنت من كشف محاولة التهريب“.

ونقل موقع ”درع الجنوب“ عن الربيعي، قوله إن ”كتائب قوات الحزام الأمني أحبطت مخططا خطيرا أعدته قوى الشر والإرهاب لتنفيذ عمليات إرهابية في حال تم إدخال العبوات واللواصق إلى العاصمة عدن أو محافظات الجنوب الأخرى“.

ودعت الحكومة اليمنية، أمس الأربعاء، الأجهزة العسكرية والأمنية، في عدن، والمحافظات المحررة من مليشيات الحوثيين، إلى ”رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي أعمال إرهابية“.

وقالت الحكومة، في اجتماعها المنعقد بعدن، إن ”العناصر الظلامية، لن تتورع عن تكرار محاولاتها اليائسة، ما يحتم اتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة لرصد وتعقب وملاحقة بقايا العناصر الارهابية والقبض عليها بصورة عاجلة وتنفيذ خطط استباقية لتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق والمحافظات المحررة“، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“.