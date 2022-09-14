اليمن.. إصابة 6 جنود في انفجار عبوة ناسفة شرقي أبين

أصيب 6 جنود من أفراد القوات الجنوبية المشتركة، الأربعاء، في انفجار عبوّة ناسفة زرعتها عناصر تنظيم ”القاعدة“، بمديرية مودية شرقي محافظة أبين، جنوبي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية لـ“إرم نيوز“، إن ”وحدات عسكرية وأمنية تابعة للقوات المسلحة الجنوبية، تمكّنت، الأربعاء، من التوغل إلى وادي عويمران، شرقي مديرية مودية بأبين، الذي يعدّ واحدا من أهم معاقل تنظيم القاعدة في المحافظة“.

وأضافت المصادر، أن ذلك يأتي في إطار عملية ”سهام الشرق“ العسكرية، التي أطلقتها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، لتطهير المحافظة من ”الجماعات الإرهابية والعناصر الخارجة عن القانون“.

وأشارت إلى أن عناصر القاعدة انسحبت إلى المناطق الجبلية القريبة، قبل أن تقوم بتفجير إحدى العبوّات الناسفة التي زرعتها في ”وادي عويمران“؛ ما أدى إلى إصابة 6 من أفراد القوات الجنوبية المشتركة بجراح.

وذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية ”درع الجنوب“، الثلاثاء، أن ”القوات الجنوبية طهّرت وادي عويمران من عناصر القاعدة، مواصلة انتشارها الأمني في محافظة أبين، ضمن مهام عملية ”سهام الشرق“ العسكرية، لتحرير المحافظة من العناصر الإرهابية“.

وشهدت مديرية مودية، الإثنين، مواجهات عنيفة بين القوات الجنوبية وعناصر القاعدة، فجّرت خلالها الأخيرة عبوّات ناسفة، كانت مزروعة على جانبي الطريق الرئيس، على مدخل وادي ”عويمران“، في محاولة لوقف الحملة العسكرية؛ ما أدى إلى مقتل 6 جنود وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين بجراح.

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، بجنوب اليمن، في آب/ أغسطس المنصرم، انطلاق عملية عسكرية تدعى ”سهام الشرق“، لتحرير أبين من ”الجماعات الإرهابية والعناصر الخارجة عن القانون التي تنشط في مناطق المحافظة، إلى جانب حمايتها للطرقات الرابطة بين مناطق الجنوب، وإيقاف تهريب الأسلحة عبر الشريط الساحلي لأبين“.