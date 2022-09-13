اليمن يعلن الإفراج عن اثنين من موظفي أطباء بلا حدود اختطفتهما "عصابة" في مارس

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح اثنين من العاملين الأجانب في منظمة أطباء بلا حدود، كانا مختطفين منذ مارس/ آذار في محافظة حضرموت جنوب شرق البلاد.

وجاء ذلك خلال لقاء وكيل أول وزارة الداخلية في الحكومة المعترف بها دوليا، اللواء محمد الشريف في مدينة سيئون في حضرموت مع قائد فريق إدارة الأزمات في المنظمة ستيفاني نوبرت، وفق ما ذكره موقع الوزارة على الإنترنت.

وقال الشريف إنه تم ضبط العصابة التي اختطفت الموظفين ويجري العمل على استكمال الإجراءات لتسليمها للعدالة.

وقالت المنظمة الطبية الخيرية إن الموظفين الاثنين بصحة جيدة.

كان مصدر أمني قد قال لرويترز في السادس من مارس/ آذار إن مسلحين تعتقد قوات الأمن أنهم مرتبطون بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية خطفوا الموظفين وأحدهما ألماني والآخر مكسيكي من سيارتهما في حضرموت وهما في طريقهما إلى مأرب.

وفي فبراير/ شباط خطف مسلحون يعتقد أن لهم صلة بتنظيم القاعدة خمسة من موظفي الأمم المتحدة بينهم أربعة يمنيين في محافظة أبين.

وتوجد جماعات إسلامية متشددة بين فصائل مسلحة عديدة في اليمن الذي يعاني من أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم وفقا للأمم المتحدة.