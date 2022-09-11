اليمن.. معارك بين تنظيم القاعدة وقوات موالية للمجلس الانتقالي في أبين

اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وعناصر من تنظيم القاعدة في محافظة أبين؛ ما أسفر عن سقوط قتلى بصفوف التنظيم.

وذكر الموقع الرسمي للقوات الجنوبية ”التابعة للانتقالي“: ”خاضت قواتنا المسلحة الجنوبية معركة استمرت لساعات، بالتزامن مع شن عملية انتشار واسعة بمنطقة خبر المراقشة في محافظة أبين، وكبدت عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي خسائر في العتاد والأرواح“.

ونقل الموقع عن مصدر في قوات ”حزام أبين – الساحل“ أن ”اشتباكات اندلعت بين قوات الحزام الأمني مسنودة بقوات محور أبين من جهة وعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي من جهة أخرى في وادي سري بمنطقة خبر المراقشة وذلك بعد توغل القوات الجنوبية فيها“.

وأشار إلى أن ”قواتنا المسلحة الجنوبية دخلت المنطقة الوسطى حيث انتشرت في مديريات لودر، والوضيع، ومودية، والمحفد.. وتلاحق العناصر الإرهابية في الوديان والشعاب التي تتحصن فيها بعد هروبها من المنطقة عقب دخول القوات المسلحة إليها“.

يذكر أن ”القوات المسلحة الجنوبية“ نفذت قبل نحو 20 يومًا، عملية عسكرية تحت مسمى ”سهام الشرق“، بهدف ”تحرير محافظة أبين من الجماعات الإرهابية، والعناصر الخارجة على القانون“.

وأمس السبت، أعلنت قوات دفاع محافظة شبوة انطلاق عملية عسكرية واسعة ”لتطهير المحافظة من التنظيمات الإرهابية“.

وتشترك في تنفيذ العملية التي حملت اسم ”سهام الجنوب“، كلٌّ من قوات دفاع شبوة، وألوية العمالقة الجنوبية.

وقالت ”قوات دفاع شبوة“ في سلسلة تغريدات عبر ”تويتر“ إن ”‏عملية ‎سهام الجنوب، التي أعلنت عنها القوات الجنوبية المشتركة، تأتي بدعم من التحالف العربي“.