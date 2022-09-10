إصابة 4 جنود يمنيين في هجوم حوثي بالضالع

أصيب 4 جنود يمنيين، مساء السبت، إثر هجوم شنّته ميليشيات الحوثيين بطائرة مسيّرة وقصف مدفعي، استهدف مواقع القوات اليمنية المشتركة، ومنازل المدنيين، شمال غرب محافظة الضالع، جنوبي البلاد، ضمن الخروقات المتواصلة التي ترتكبها الميليشيات للهدنة الجارية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وذكرت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثيين شنّت هجومًا بواسطة مقذوفات طائرة مسيرة على مواقع تسيطر عليها القوات المسلحة الجنوبية – المتمركزة ضمن القوات اليمنية المشتركة – بجهة ”الفاخر“ في مديرية قعطبة، شمال غرب محافظة الضالع، ما أسفر عن إصابة 4 من أفراد القوات الجنوبية بإصابات مختلفة.

وقالت المصادر لـ ”إرم نيوز“ إن هجوم الطائرة المسيّرة تزامن مع قصف مدفعي بقذائف ”الهاون“، شنته ميليشيات الحوثيين، مستهدفة مناطق سكنية بقرية ”مزخرة“ في مديرية قعطبة، أدى إلى أضرار مادية في منازل المواطنين، دون تسجيل أية حالة إصابة حتى الآن.

وسبق أن شّنت ميليشيات الحوثيين، الأحد الماضي، هجومًا بطائرة مسيّرة استهدف مواقع القوات اليمنية المشتركة في قطاع ”الفاخر“ غربي مديرية قعطبة، أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخرين.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، السبت، إن قوات الجيش اليمني تصدّت خلال الأيام الثلاثة الماضية لأكثر من 5 محاولات تسلل نفذتها ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران نحو مواقع عسكرية في مختلف جبهات القتال.

مشيرة إلى أن محاولات التسلل التي جاءت ضمن 245 خرقًا للهدنة الأممية منذ الأحد الماضي وحتى أمس الجمعة، استهدفت مواقع عسكرية في الجبهة الشمالية الشرقية والشرقية لمدينة تعز، ومواقع أخرى بجبهة حرض، غربي محافظة حجة، إلى جانب عدة محاولات في جبهات محافظة مأرب.

مضيفة أن الخروقات الحوثية تنوعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش في مختلف الجبهات بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقنّاصة والطائرات المسيّرة المفخخة، مؤدية إلى مقتل 2 من أفراد الجيش اليمني وإصابة 13 آخرين، إلى جانب انتهاكاتها في ”عمليات استحداث المواقع ونشر عيارات ودبابات تركّزت معظمها في الجبهات الجنوبية لمأرب، إضافة إلى نشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات“.