اليمن.. انطلاق عملية "سهام الجنوب" العسكرية في شبوة

أعلنت قوات دفاع محافظة شبوة جنوب اليمن، صباح يوم السبت، انطلاق عملية عسكرية واسعة، ”لتطهير المحافظة من التنظيمات الإرهابية“.

وتشترك في تنفيذ العملية التي حملت اسم ”سهام الجنوب“، كل من قوات دفاع شبوة، وألوية العمالقة الجنوبية.

وقالت ”دفاع شبوة“ في سلسلة تغريدات عبر ”تويتر“ إن ”‏عملية ‎سهام الجنوب، التي أعلنت عنها القوات الجنوبية المشتركة، تأتي بدعم من التحالف العربي“.

وأضافت أنها تأتي ”استكمالًا لعملية سهام الشرق، التي انطلقت بمحافظة أبين قبل أيام“.

ولاحقًا أعلنت أن ”قوات ‎سهام الجنوب دخلت منطقة المصينعة، التي اتخذت منها العصابات الإرهابية معقلًا وممرًا لها، ومنطلقًا لعملياتها الإرهابية، في محافظة شبوة، في الفترة الماضية“.

من جهتها، قالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“ إن ”ترسانة عسكرية تشمل أفرادًا ومعدات عسكرية، وصلت إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، لتعزيز ورفد القوات المشاركة في العملية“.

وكانت القوات المسلحة الجنوبية، نفذت قبل نحو 20 يومًا، عملية عسكرية تحت مسمى ”سهام الشرق“، بهدف ”تحرير محافظة أبين من الجماعات الإرهابية، والعناصر الخارجة عن القانون“.