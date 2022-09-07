العليمي: الحوثيون يواصلون خرق الهدنة الأممية

قال رئيس المجلس القيادي الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، إن الحوثيين يواصلون خرق الهدنة الأممية.

وأوضح العليمي أن ”ميليشيات الحوثي الانقلابية دأبت على اختلاق الذرائع التي كان آخرها منع سفن الوقود من الوصول إلى موانئ الحديدة، وإنعاش السوق السوداء، دون الاكتراث لمعاناة المواطنين“، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية ”سبأ“.

وأكد العليمي، خلال لقاء جمعه مع المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة هانس غروندوبرغ، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، ”عدم وجود أي إجراءات من جانب الحكومة لمنع وصول هذه السفن والشحنات التجارية إلى وجهتها المحددة، بموجب اتفاق الهدنة، وحرصها على تفويت فرصة الميليشيات لابتزاز المجتمع الدولي“، منوها في اللقاء الذي جرى التباحث فيه بشأن مستجدات جهود السلام، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية في البلاد، إلى ”مواصلة الانقلابيين ارتكاب الخروقات المتنوعة بحق الهدنة الأممية“.

وشدد على ”التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بخيار السلام العادل والشامل، وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وخصوصا القرار 2216″، مثمنا ”الموقف الدولي الموحد إلى جانب الشعب اليمني، وتطلعاته في تحقيق السلام والاستقرار، واستعادة مؤسسات الدولة“.

وأشار إلى ”المبادرات المستمرة التي يقدمها المجلس والحكومة، وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني، رغم تعنت الميليشيات الحوثية إزاء هذه المبادرات، على مدى السنوات الثماني الماضية“.

وعبر العليمي عن ”تطلعاته وآماله في ممارسة المجتمع الدولي المزيد من الضغوط لدفع الميليشيات نحو التعاطي الجاد مع جهود السلام، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالح إيران التوسعية“، مجددا تأكيد ”استمرار دعم المجلس لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ من أجل تثبيت الهدنة وإلزام الميليشيات بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بفتح طرق تعز والمدن الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة“.

وحسب ”سبأ“، أعرب المبعوث الأممي عن تقديره للجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في سبيل إنجاح الهدنة، والبناء عليها، للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.