إرتيريا تفرج عن 198 صيادا يمنيا بعد 3 أشهر من احتجازهم

أفرجت السلطات الإريترية، الأربعاء، عن 198 صيادا بعد نحو ثلاثة أشهر على احتجازهم في المياه الدولية قبالة السواحل اليمنية، وفق ما ذكرت مصادر محلية وسكان في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال مجاهد القب، وهو مسؤول في منظمة حقوقية محلية بمدينة الخوخة الساحلية، إن ”السلطات الإرتيرية أفرجت عن هؤلاء الصيادين بعد مصادرة قواربهم ومعداتهم كاملة“، مؤكدا في بيان صدر عنها أن ”198 صيادا وصلوا مساء الثلاثاء إلى مركز الإنزال السمكي في مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة على البحر الأحمر، بعد مصادرة السلطات الإرتيرية نحو 27 قاربا ومعدات صيد، فيما ينتظر الإفراج عن 31 آخرين“.

وكانت الهيئة اليمنية للمصائد السمكية في البحر الأحمر استنكرت في بيان رسمي أواخر أغسطس/آب اعتقال السلطات البحرية الإريترية لنحو 139 صيادا يمنيا أثناء ممارستهم الصيد في المياه البحرية اليمنية بالبحر الأحمر.

وكانت السلطات الإريترية أفرجت خلال يوليو/تموز الماضي عن أكثر من 146 صيادا يمنيا على دفعتين بعد شهر من احتجازهم في المياه الدولية قبالة سواحل اليمن ومصادرة قواربهم ومعداتهم البحرية.

وصعدت قوات البحرية الإريترية منذ اندلاع الحرب في اليمن أواخر 2014 من عمليات القرصنة والاحتجاز والاعتقال بحق كثير من الصيادين اليمنيين أثناء مزاولتهم نشاطهم قبالة أرخبيل حُنيش الذي يضم جزر حُنيش الكبرى والصغرى وجبل زُقر التابع إداريا لمحافظة الحديدة غرب اليمن.